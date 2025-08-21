Mercato : Le jackpot récupéré par Rabiot sur le dos de l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d'un comportement inacceptable, Adrien Rabiot a été placé sur le marché des transferts. Souhaitant donc se séparer du Français, l'OM aurait fixé un prix de 15M€. Mais voilà que si Rabiot est vendu, tout cet argent n'ira pas entièrement dans les caisses olympiennes et qu'une grande partie atterrira directement dans les poches du milieu de terrain. Explications.

Mardi, dans un communiqué, l'OM lâchait une véritable bombe. En effet, suite à la violente bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, le club phocéen faisait savoir : « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club ».

15M€ pour le transfert de Rabiot ? L'OM a donc tranché dans le vif : aujourd'hui, Adrien Rabiot est à vendre. Même si la perte sera immense, le club phocéen n'a pas voulu laisser passer un tel écart de conduite. Ce n'est pas pour autant que Rabiot sera bradé. En effet, aux dernières nouvelles, l'OM réclamerait pas moins de 15M€ pour son milieu de terrain.