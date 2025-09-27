PSG : Transfert à 70M€, c'est le choc !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le PSG a bouclé le transfert de Joao Neves. En effet, le club de la capitale a trouvé un accord à hauteur de 59M€, plus 10M€ de bonus, avec Benfica pour finaliser la signature du crack de 21 ans. Un montant qui a surpris tout le monde.

Tombé sous le charme de Joao Neves, le PSG a fait le nécessaire pour le recruter lors de l'été 2024. Comme précisé par TMW, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a formulé une offre d'environ 59M€, plus 10M€ de bonus, à Benfica ; et ce, pour lui arracher son joyau de 21 ans.

Le PSG a cassé sa tirelire pour Neves D'après les indiscrétions de TMW, le prix du transfert de Joao Neves a créé la surprise. En effet, personne ne s'attendait à ce que l'international portugais vaille une telle somme. Et aujourd'hui, le PSG prouve au monde qu'il a eu raison d'investir autant. Etincelant depuis son arrivée à Paris, Joao Neves est classé 19ème du Ballon d'Or 2025.