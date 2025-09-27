PSG : Transfert à 70M€, c'est le choc !

Lors de l'été 2024, le PSG a bouclé le transfert de Joao Neves. En effet, le club de la capitale a trouvé un accord à hauteur de 59M€, plus 10M€ de bonus, avec Benfica pour finaliser la signature du crack de 21 ans. Un montant qui a surpris tout le monde.
D'après les indiscrétions de TMW, le prix du transfert de Joao Neves a créé la surprise. En effet, personne ne s'attendait à ce que l'international portugais vaille une telle somme. Et aujourd'hui, le PSG prouve au monde qu'il a eu raison d'investir autant. Etincelant depuis son arrivée à Paris, Joao Neves est classé 19ème du Ballon d'Or 2025.
Dans des propos rapportés par TMW, Joao Neves s'est prononcé sur son transfert XXL vers le PSG. « Je savais que Benfica avait besoin d'argent, donc mon transfert pouvait être une option. C'est un club qui mise sur les jeunes joueurs, ils veulent pratiquer un beau football. La manière dont nous gagnons est importante, tout comme la manière dont nous jouons au ballon. L'idéologie de Luis Enrique me convient parfaitement. Les 60M€ de mon transfert ? Je suis si jeune que je ne sais pas ce qu'est l'argent et à quel point c'est important », a confié le milieu de terrain du PSG.