Transfert à 60M€ : Le coup de théâtre qui dégoûte le PSG !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG n’a recruté aucun joueur à vocation offensive. Pourtant, le club de la capitale avait activé quelques pistes. Les dirigeants parisiens étaient notamment proches de sceller le transfert de Franco Mastantuono. Mais finalement, le Real Madrid a changé d’avis concernant son recrutement et s’est empressé de boucler le dossier.

Le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato cet été. Le club de la capitale ne s’est contenté que des arrivées de Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Les Rouge-et-Bleu n’ont recruté aucun nouvel élément offensif. Pourtant, les dirigeants parisiens avaient exploré quelques pistes sur le marché des transferts.

Le PSG était tout proche de signer Mastantuono En effet, le PSG avait notamment tenté sa chance pour Franco Mastantuono. Le crack argentin tenait même un accord et était tout proche de s’engager dans la capitale. Mais au dernier moment, le Real Madrid a fait irruption sur le dossier. Les Merengue ont réussi à s’entendre avec River Plate et le phénomène de 18 ans pour son transfert.