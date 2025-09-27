Incroyable, l'OM a totalement zappé Adrien Rabiot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Placé sur la liste des transferts le 19 août dernier, Adrien Rabiot a quitté l'OM a la surprise générale, ce qui a suscité des inquiétudes à Marseille compte tenu de l'importance du milieu de terrain français la saison dernière. Toutefois, après seulement quelques semaines, Daniel Riolo estime que l'ancien joueur du PSG est déjà oublié.

Alors que le départ d'Adrien Rabiot vers l'AC Milan avait suscité de grandes inquiétudes à Marseille, l'OM semble avoir bien digéré le transfert de son milieu de terrain. C'est en tout cas ce qu'assure Daniel Riolo qui a totalement oublié Adrien Rabiot.

Riolo humilie Rabiot ! « Je me souvenais plus qui jouait au milieu de terrain à l'OM l'année dernière (Adrien Rabiot), il est plus là, et en fait, on l'a complètement oublié. Il faudrait peut-être se dire que c'est peut-être pour ça que ça joue un peu plus vite. On a tous oublié qu'il n'était plus là. C'est un constat, le jeu est un peu plus direct », assure le journaliste de RMC au micro de l'After Foot avant de poursuivre.