Incroyable, l'OM a totalement zappé Adrien Rabiot !

Placé sur la liste des transferts le 19 août dernier, Adrien Rabiot a quitté l'OM a la surprise générale, ce qui a suscité des inquiétudes à Marseille compte tenu de l'importance du milieu de terrain français la saison dernière. Toutefois, après seulement quelques semaines, Daniel Riolo estime que l'ancien joueur du PSG est déjà oublié.
Alors que le départ d'Adrien Rabiot vers l'AC Milan avait suscité de grandes inquiétudes à Marseille, l'OM semble avoir bien digéré le transfert de son milieu de terrain. C'est en tout cas ce qu'assure Daniel Riolo qui a totalement oublié Adrien Rabiot.
Riolo humilie Rabiot !
« Je me souvenais plus qui jouait au milieu de terrain à l'OM l'année dernière (Adrien Rabiot), il est plus là, et en fait, on l'a complètement oublié. Il faudrait peut-être se dire que c'est peut-être pour ça que ça joue un peu plus vite. On a tous oublié qu'il n'était plus là. C'est un constat, le jeu est un peu plus direct », assure le journaliste de RMC au micro de l'After Foot avant de poursuivre.
«Plus personne ne se souvient qu'il était là»
« C'est normal, à chaque fois il gardait le ballon. Il prenait le ballon et te l'enterre. Il enterre le jeu à chaque fois, il à 2 à l'heure. C'est un lexomil. Cet été et au moment de la brouille, il a dit : "moi, je veux jouer là (en 10) et jamais il veut jouer plus bas". Donc il aurait fait la gueule pour jouer plus haut. Plus personne ne se souvient qu'il était là », ajoute Daniel Riolo.