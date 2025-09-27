Adrien Rabiot surpris, il a déjà oublié l'OM !

Placé sur la liste des transferts le 19 août dernier après une bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a fait son retour en Italie en s'engageant avec l'AC Milan dans les dernières heures du mercato. Et alors qu'il réalise des débuts très encourageants, le milieu de terrain français semble déjà avoir oublié l'OM et se réjouit d'avoir retrouvé Massimiliano Allegri.
Rabiot déjà sous le charme de l'AC Milan
« J'espère que ce sera une grande saison, je suis heureux parce que tout le monde m'a bien accueilli, mes coéquipiers, le staff et les supporters. J'ai tout de suite joué, je m'en sors bien, donc tout est positif. Le coach est doué pour créer quelque chose de grand, pour créer un groupe et impliquer tout le monde », a-t-il confié à la presse, en marge de sa rencontre avec les supporters dans la boutique de l’AC Milan, avant de poursuivre.
«C'est le début de quelque chose de grand»
« C'est une partie importante de la construction d'une équipe qui veut gagner. Je suis agréablement surpris à ce sujet, l'équipe a beaucoup changé mais nous nous en sortons très bien. Il y a des jeunes qui ont la bonne mentalité, j'espère que c'est le début de quelque chose de grand », ajoute Adrien Rabiot.