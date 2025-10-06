PSG - Transfert à 66M€ : Surprise, l’OL a trouvé mieux !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Leader du championnat à égalité avec le PSG avant le début de la 7ème journée de Ligue 1, l'OL réalise un début de saison exceptionnel et surtout très inattendu. L'effectif présenté par le club semblait être sur le papier plus faible que pas mal d'équipes du haut du tableau. Mais les Lyonnais forment un collectif efficace qui a su surprendre. Parmi les belles satisfactions, Moussa Niakhaté effectue un beau travail en défense centrale. Il est d'ailleurs qu'Illya Zabarnyi en termes de passes vers l'avant.

Recruté l'année dernière, Moussa Niakhaté participe au succès de l'OL en ce début de saison. Le club n'a été mené au score que pendant 7 minutes environ depuis le début de la saison, validant 7 clean sheets en 9 rencontres. L'OL parvient à maintenir un bon niveau et Niakhaté arrive souvent à repousser les attaques adverses.

Niakhaté fait mieux que Zabarnyi D'après Le Progrès, Moussa Niakhaté fait un si bon travail qu'il est meilleur qu'Illya Zabarnyi, recruté par le PSG cet été, en termes de passes vers l'avant. L'international sénégalais de 29 ans est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 dans ce domaine.