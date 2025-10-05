Un Ballon d'Or avec Mbappé, le gros coup qui se prépare !

Alexis Brunet

L’été dernier, certaines rumeurs avaient fait part d’un intérêt du Real Madrid pour Rodri. Le club espagnol aurait toujours le milieu de terrain de Manchester City sur sa liste et pourrait bien passer à l’attaque l’été prochain. Sentant la menace arriver, les dirigeants anglais seraient déterminés à l’idée de prolonger le contrat de l’Espagnol, en lui faisant une proposition considérable.

Après une saison dernière plutôt ratée, le Real Madrid a décidé de mettre le paquet sur le mercato cet été. Le club espagnol s’est montré très actif et dépensier avec les arrivées de Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono et Trent Alexander-Arnold.

Rodri toujours dans le viseur du Real Madrid Le Real Madrid a donc considérablement renforcé son effectif, mais il ne sera pas rassasié. Selon les informations du Daily Express, le club espagnol n’aurait pas abandonné la piste Rodri. Les dirigeants madrilènes pourraient même passer à l’offensive l’été prochain pour tenter d’attirer le milieu de terrain de Manchester City. Cela serait un énorme coup pour les Merengue et un nouveau joueur de classe mondiale pour régaler Kylian Mbappé.