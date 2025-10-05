Transfert à 40M€ : Le coup de pression de l’OL !

Si l’OL s’est incliné contre Toulouse ce dimanche (1-2), le club rhodanien a néanmoins pu assister au sursaut d’orgueil de Malick Fofana. L’ailier belge a été recadré par Paulo Fonseca récemment. Et les raisons de ce coup de pression résideraient surtout dans l’importance financière du joueur de 20 ans sur le mercato.
L’OL a subi sa deuxième défaite de la saison ce dimanche contre Toulouse (1-2). D’ordinaire hermétique défensivement, le club rhodanien s’est fait surprendre en toute fin de match. La rencontre a néanmoins été l’occasion pour les Lyonnais d’assister au sursaut d’orgueil de Malick Fofana. Buteur ce dimanche, l’international belge avait été récemment recadré par Paulo Fonseca.
Paulo Fonseca recadre Malick Fofana
« Je dois dire que j’attends plus de Malick. Je pense qu’il peut faire davantage. Il en a la capacité, et il sait que j’attends plus de lui. [...] Il peut et doit faire plus » avait notamment lancé l’entraîneur de l’OL. Et les raisons de ce coup de gueule ne seraient pas seulement sportives, mais aussi économiques.
L'OL veut éviter une catastrophe sur le mercato
D’après les informations de La Dernière Heure, les pensionnaires de la Ligue 1 voudraient éviter de voir la valeur de Malick Fofana chuter sur le mercato. Cet été, l’ailier de 20 ans avait fait l’objet d’une offre d’environ 40M€ d’Everton. Finalement, le Diable Rouge a préféré rester à l’OL. La direction lyonnaise espère donc pouvoir recevoir une proposition similaire à l’avenir. Pour cela, Malick Fofana doit continuer à être performant. À suivre...