Transfert à 40M€ : Le coup de pression de l’OL !

Si l’OL s’est incliné contre Toulouse ce dimanche (1-2), le club rhodanien a néanmoins pu assister au sursaut d’orgueil de Malick Fofana. L’ailier belge a été recadré par Paulo Fonseca récemment. Et les raisons de ce coup de pression résideraient surtout dans l’importance financière du joueur de 20 ans sur le mercato.

L’OL a subi sa deuxième défaite de la saison ce dimanche contre Toulouse (1-2). D’ordinaire hermétique défensivement, le club rhodanien s’est fait surprendre en toute fin de match. La rencontre a néanmoins été l’occasion pour les Lyonnais d’assister au sursaut d’orgueil de Malick Fofana. Buteur ce dimanche, l’international belge avait été récemment recadré par Paulo Fonseca.

Paulo Fonseca recadre Malick Fofana « Je dois dire que j’attends plus de Malick. Je pense qu’il peut faire davantage. Il en a la capacité, et il sait que j’attends plus de lui. [...] Il peut et doit faire plus » avait notamment lancé l’entraîneur de l’OL. Et les raisons de ce coup de gueule ne seraient pas seulement sportives, mais aussi économiques.