PSG - Transfert à 40M€ : Zaïre-Emery fait une annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté pour 40M€ par le PSG cet été, Lucas Chevalier est le nouveau gardien titulaire du club de la capitale et a donc fait ses grands débuts au Parc des Princes vendredi soir en championnat, face au SCO Angers. L'occasion pour Warren Zaïre-Emery, son nouveau coéquipier, d'évoquer l'intégration de Chevalier depuis son arrivée au PSG.

Le PSG a procédé à un changement majeur dans son effectif cet été : Gianluigi Donnarumma se retrouve poussé vers la sortie, et la direction parisienne à déboursé pas moins de 40M€ (hors bonus) au LOSC pour attirer Lucas Chevalier, nouveau titulaire à ce poste. Le portier de 23 ans a fait ses débuts au Parc des Princes avec le PSG vendredi contre Angers (1-0), et Warren Zaïre-Emery en a profité pour évoquer l'intégration de Chevalier.

Zaïre-Emery valide le coup Chevalier « Chevalier ? J’ai un peu joué avec lui en équipe de France, c’est une très bonne personne. Il s’adapte très facilement, on l’a bien adapté aussi », a confié en zone mixte Zaïre-Emery, qui semble donc très heureux du recrutement de Lucas Chevalier cet été au PSG après l'avoir fréquenté en sélection.