PSG : Transfert à 30M€, le gros coup avec Haaland !

Alexis Brunet

Après quatre saisons, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG l’été dernier pour rejoindre Manchester City contre un chèque de 30M€. Dans une récente interview, l’international italien a fait quelques révélations sur son départ de Paris et notamment le rôle joué par une star dans celui-ci. En effet, Erling Haaland aurait tout fait pour que le portier le rejoigne chez les Skyblues.

Pour le moment, tout ne se passe pas idéalement pour Lucas Chevalier au PSG. L’ancien Lillois arrivé l’été dernier à Paris ne donne pas encore pleine satisfaction et les critiques sont fortes à son sujet. Le Français n’est pas encore au niveau, mais il doit surtout faire face à la comparaison avec son prédécesseur : Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma a rejoint Manchester City Alors qu’il faisait partie des meilleurs Parisiens la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le PSG. L’international italien a trouvé un nouveau challenge en toute fin de mercato et il a rejoint Manchester City contre un chèque de 30M€. Un joli coup pour Paris qui avait recruté librement l’ancien Milanais en 2021.