PSG - Transfert à 10M€ : C’est confirmé pour Donnarumma !

Pierrick Levallet

Le mercato ferme ses portes dans quelques jours, et pour le moment, Gianluigi Donnarumma est toujours un joueur du PSG. Le portier italien semble toutefois prendre la direction de Manchester City. Les Sky Blues pourraient d’ailleurs boucler un dernier transfert avant de confirmer celui du gardien de but de 26 ans.

D’ici quelques jours, le mercato va fermer ses portes. Cela laisse donc peu de temps au PSG pour finaliser le dossier Gianluigi Donnarumma. Remplacé par Lucas Chevalier, le portier italien a été invité par les Rouge-et-Bleu à se trouver un nouveau club. Tout porte à croire que le gardien de but de 26 ans rebondira du côté de Manchester City, qui travaille depuis plusieurs semaines sur l’affaire.

Un dernier transfert pour débloquer celui de Donnarumma ? Comme le confirme TeamTALK, les Sky Blues pourraient d’ailleurs boucler un dernier transfert avant de finaliser la venue de Gianluigi Donnarumma. Manchester City pourrait par exemple se séparer de Stefan Ortega pour une somme avoisinant les 10M€. Le gardien allemand aurait quelques touches en Bundesliga.