Transfert au PSG : La grosse surprise en fin de mercato ?

Du côté du PSG, cette fin de mercato estival devrait surtout être marquée par les ventes de plusieurs joueurs, dont Carlos Soler. Le milieu de terrain espagnol se rapproche sérieusement de la Real Sociedad, et pourrait très prochainement passer sa visite médicale. Cependant, les conditions de ce transfert peuvent encore prendre différentes formes. Explications.
Dans trois jours, le mercato estival fermera ses portes. Et si du côté du PSG, il aura été plutôt tranquille au niveau des arrivées, le club parisien espère encore se séparer de plusieurs éléments indésirables. En effet, les dirigeants parisiens sont sur le point de céder Carlos Soler à la Real Sociedad.
Carlos Soler en Espagne
Comme indiqué par plusieurs médias ce vendredi, le milieu de terrain espagnol pourrait prochainement arriver en Espagne afin de passer sa traditionnelle visite médicale avec le club basque. Cependant, alors qu’un prêt avec option d’achat était initialement annoncé pour cette opération, Carlos Soler pourrait finalement rejoindre la Real Sociedad dans le cadre d’un transfert définitif comme l’annonce l’Equipe.
Le PSG espère un transfert définitif
De son côté, le Parisien indique que les négociations sont toujours en cours entre les deux clubs. Le PSG privilégie un départ définitif de Carlos Soler, tandis que la Real Sociedad cherche à se séparer de plusieurs joueurs avant de conclure le dossier. Affaire à suivre...