Transfert au PSG : La grosse surprise en fin de mercato ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Du côté du PSG, cette fin de mercato estival devrait surtout être marquée par les ventes de plusieurs joueurs, dont Carlos Soler. Le milieu de terrain espagnol se rapproche sérieusement de la Real Sociedad, et pourrait très prochainement passer sa visite médicale. Cependant, les conditions de ce transfert peuvent encore prendre différentes formes. Explications.

Dans trois jours, le mercato estival fermera ses portes. Et si du côté du PSG, il aura été plutôt tranquille au niveau des arrivées, le club parisien espère encore se séparer de plusieurs éléments indésirables. En effet, les dirigeants parisiens sont sur le point de céder Carlos Soler à la Real Sociedad.

Carlos Soler en Espagne Comme indiqué par plusieurs médias ce vendredi, le milieu de terrain espagnol pourrait prochainement arriver en Espagne afin de passer sa traditionnelle visite médicale avec le club basque. Cependant, alors qu’un prêt avec option d’achat était initialement annoncé pour cette opération, Carlos Soler pourrait finalement rejoindre la Real Sociedad dans le cadre d’un transfert définitif comme l’annonce l’Equipe.