PSG - Transfert à 10M€ : C’est confirmé pour Donnarumma !

Pierrick Levallet

Après avoir bouclé les arrivées de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG doit désormais s’occuper du cas Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a déjà officialisé son départ. Manchester City serait en train de travailler sur son transfert, qui serait toutefois lié à celui d’un autre joueur. La tendance semble d’ailleurs se confirmer.

En l’espace de quelques jours, le PSG a mis le feu au mercato. Le club de la capitale a officialisé les transferts de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi récemment. Mais désormais, les dirigeants parisiens doivent gérer le cas Gianluigi Donnarumma, qui a annoncé son départ plus tôt dans la semaine. Le portier italien aurait d’ailleurs peut-être trouvé son nouveau club.

Manchester City pousse pour Donnarumma En effet, le champion d’Europe serait assez proche de Manchester City. La presse italienne évoquait même un accord entre les deux parties ces derniers jours. Cependant, l’arrivée de Gianluigi Donnarumma chez les Sky Blues serait liée à l’avenir d’Ederson. Le transfert de ce dernier semble d’ailleurs se confirmer.