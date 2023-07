PSG : Surprise, une offre est dégainée pour ce transfert

Baptiste Berkowicz

Alors que le PSG s'active pour renforcer son effectif, les dirigeants parisiens n'oublient pas ma nécessité de vendre certains de ses actifs. Après une saison décevante marquée par de nombreux pépins physiques, Renato Sanches est poussé vers la sortie. L'AS Roma a formulé une première offre au club parisien.

Luis Campos s'active. Le conseiller sportif du PSG tente de rattraper certaines de ses erreurs réalisées l'été dernier. En ce sens, Renato Sanches est invité à se trouver une porte de sortie. Le milieu de terrain portugais voit l'AS Roma passer à l'action.

L'AS Roma dégaine pour Sanches

José Mourinho pourrait bien rendre un sérieux coup de main à Paris. D'après les informations de La Repubblica, l'AS Roma accélère dans le dossier Renato Sanches et a transmis une offre au PSG. Une proposition de prêt payant de 1M€ avec option d'achat non obligatoire de 12M€ a été formulée aux dirigeants parisiens.

Le PSG attend davantage pour libérer son joueur