PSG : Surprise, le feuilleton Mbappé totalement relancé ?

Thomas Bourseau

Le contrat de Kylian Mbappé au PSG expirera à la fin de la saison. Et alors que Neymar s’est gravement blessé au genou pendant la trêve internationale avec la sélection brésilienne, Al-Hilal rêverait grand pour son remplacement avec Mbappé dont l’avenir semble flou à l’instant T.

Comme chaque année, l’avenir de Kylian Mbappé fait beaucoup parler. Et de par sa décision de ne pas activer la clause permettant d’étendre son contrat d’une saison en juin dernier, Mbappé deviendra agent libre à la fin de la saison si la situation restait inchangée. De quoi alarmer les dirigeants du PSG qui, selon Marca , tenterait de le convaincre qu’il dispose de tout ce dont il a besoin à Paris.

Neymar blessé, Al-Hilal rêverait de Mbappé

Néanmoins, la tendance actuelle dans la presse n’est clairement pas à une prolongation de contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Et d’après le média alriyadh, Al-Hilal devrait revenir à la charge après une offre en or massif de 300M€ proposée au PSG l’été dernier et acceptée par le club parisien, mais refusée par le principal intéressé. Neymar a rompu son ligament croisé antérieur du genou gauche ces derniers jours et Al-Hilal penserait à Mbappé pour le remplacer.

PSG : Mbappé snobé, une nouvelle révélation tombe https://t.co/tS7gIk6H33 pic.twitter.com/5rF9DKSlLZ — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Une relation froide avec Neymar qui complique l’opération ?

C’est du moins ce qu’alriyadh a confié ces dernières heures. Pour autant, toute venue de Kylian Mbappé au club de Riyad serait à l’instant T plus qu’utopique. La faute à la relation conflictuelle entre Mbappé et Neymar sur la fin de leur aventure commune au PSG. De quoi compliquer les plans d’Al-Hilal pour le recrutement de Kylian Mbappé.