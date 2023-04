PSG : Rembarré pour ce coup à 20M€, le Qatar va repartir à l’assaut

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG est déjà en train de préparer son mercato estival, Luis Campos a ciblé plusieurs profils. Déjà sur le coup cet hiver, le conseiller sportif va revenir à la charge pour Rayan Cherki, le milieu offensif de l’OL, qui est une cible prioritaire. Campos cherche le meilleur moyen d’attirer l’international espoir français.

Éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale après ses deux défaites contre le Bayern Munich, le PSG sait qu’il va devoir remodeler son effectif cet été. Luis Campos sera très attendu et il a déjà coché quelques noms pour renforcer le onze de départ de Christophe Galtier.

Le PSG ne lâche pas Cherki

A en croire les informations du journal L’Équipe , le PSG serait toujours intéressé par Rayan Cherki. Le milieu offensif de l’OL est toujours une cible prioritaire pour Luis Campos qui continue de réfléchir à la meilleure manière d’attirer l’international espoir français. L’hiver dernier, le PSG avait proposé 20M€, Nasser Al-Khelaïfi avait même participé aux négociations.

L’OL avait refusé cet hiver