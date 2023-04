Le PSG «se trompe», il annonce un fiasco à 100M€

Hugo Chirossel

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos aimerait ramener une vieille connaissance dans la capitale française. En effet, le dirigeant portugais souhaiterait s’attacher les services Victor Osimhen l’été prochain, un joueur qu’il avait déjà recruté au LOSC en 2019, avec Christophe Galtier comme entraîneur. Une option qui ne plaît pas vraiment à Jérôme Rothen.

Alors que le mercato estival se rapproche, le PSG aurait d’ores et déjà identifié sa priorité. D’après RMC Sport , Luis Campos souhaite s’attacher les services de Victor Osimhen, après l’avoir attiré au LOSC en 2019. Un dossier qui pourrait s’élever à 100M€ pour l’attaquant nigérian âgé de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Naples. Dans Rothen s’enflamme sur RMC , Jérôme Rothen a donné son avis sur cette piste du PSG.

«Je n'ai pas cette même vision du football»

« Victor Osimhen ? Pour moi cette réflexion-là, c'est la facilité. Campos et Galtier l'ont eu à Lille, donc ils se disent qu'automatiquement avec eux ça va fonctionner parce que ça marchait à Lille. En plus, on a les moyens de se tourner vers un tel joueur : meilleur joueur du championnat italien, il brille en Ligue des Champions et peut-être qu'il ira au bout et arrivera avec un statut particulier. Ils se disent, c'est sûr, ça va calmer les supporters. C'est un nom qui va ronfler cet été et on aura l'occasion de le voir jouer au Parc des Princes. Moi, je n'ai pas cette même vision du football. Quand tu es directeur sportif, ton entraîneur n'est pas là pour te dire "je veux tel ou tel joueur", mais il veut des profils », a déclaré Jérôme Rothen.

«C'est là où Campos et Galtier se trompent»