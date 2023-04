PSG, Real Madrid… Une piste à 160M€ a choisi son prochain club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG le sait, son milieu de terrain est en grande difficulté cette saison. Les recrues arrivées lors du dernier mercato estival n'ont pas apporté l'effet escompté. Le renforcement de ce secteur devrait être l'une des grandes priorités de l'été pour Luis Campos, qui aurait sondé Jude Bellingham. Mais le joueur du Borussia Dortmund aurait d'autres plans pour son avenir.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Luis Campos sera à la tête du prochain mercato au PSG. Le conseiller sportif du club parisien a été conforté à son poste et a débuté son travail. Le Portugais aurait sondé plusieurs joueurs, notamment Jude Bellingham, valorisé 160M€ par le Borussia Dortmund. Mais selon Bild , l'international anglais ne renforcera pas le milieu de terrain du PSG la saison prochaine.

Bellingham a tranché en faveur du Real Madrid

Et pour cause, Bellingham souhaiterait porter le maillot du Real Madrid. « Je connais des gens en Allemagne et ils m'ont dit dès le début que le rêve de Bellingham était de jouer pour le Real Madrid. Quand une personne veut jouer pour un club, elle veut jouer pour un club. J'insiste, parce qu'on me dit depuis longtemps que le joueur veut aller au Real Madrid » a déclaré le journaliste Antonio Guijarro.

« Il est clair qu'ils vont trouver un accord avec le Borussia Dortmund »