PSG - Real Madrid : Transfert à 45M€, ce crack imite Mbappé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé de prolonger son séjour à Paris, et ce, pour pouvoir signer librement et gratuitement au Real Madrid. Un an plus tard, Franco Mastantuono recale également le club de la capitale pour s'engager en faveur de la Maison-Blanche.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé d'aller voir ailleurs. Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec l'écurie rouge et bleu, la star de 26 ans a refusé d'activer la clause pour étendre son bail d'une année. Désirant rejoindre le club de ses rêves, Kylian Mbappé a profité de sa situation contractuelle pour signer librement et gratuitement au Real Madrid l'été dernier.

Mbappé a snobé le PSG pour signer au Real Madrid Après avoir bouclé la signature de Kylian Mbappé, le Real Madrid vient de remporter un autre bras de fer face au PSG. En effet, la Maison-Blanche a battu la concurrence parisienne pour le transfert de Franco Mastantuono.