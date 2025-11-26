PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre après Mbappé sur le mercato !

Pierrick Levallet

Le mercato risque d’être animé du côté du PSG. Le club de la capitale souhaite recruter une doublure pour Achraf Hakimi et aurait ainsi coché le nom de Zeki Çelik sur sa liste. Le latéral droit de 28 ans aurait toutefois l’embarras du choix pour son avenir, puisqu’il figurerait également sur les tablettes du Real Madrid de Kylian Mbappé.

Le PSG va vivre des semaines, voire des mois mouvementés sur le mercato. Le club de la capitale souhaite combler les principales lacunes de l’effectif de Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu voudraient notamment mettre la main sur une doublure pour Achraf Hakimi. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens s’intéresseraient à la situation de Zeki Çelik.

Le PSG et le Real Madrid en concurrence pour Zeki Çelik ? Mais le PSG ne serait pas seul sur le coup. D’après les informations de Top Mercato, le latéral droit de l’AS Roma serait également sur les tablettes du Real Madrid et de la Juventus. Le club madrilène souhaiterait prévoir l’éventuel départ de Dani Carvajal, et ainsi trouver un remplaçant à Trent Alexander-Arnold.