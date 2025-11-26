PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre après Mbappé sur le mercato !

Le mercato risque d’être animé du côté du PSG. Le club de la capitale souhaite recruter une doublure pour Achraf Hakimi et aurait ainsi coché le nom de Zeki Çelik sur sa liste. Le latéral droit de 28 ans aurait toutefois l’embarras du choix pour son avenir, puisqu’il figurerait également sur les tablettes du Real Madrid de Kylian Mbappé.
Le PSG va vivre des semaines, voire des mois mouvementés sur le mercato. Le club de la capitale souhaite combler les principales lacunes de l’effectif de Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu voudraient notamment mettre la main sur une doublure pour Achraf Hakimi. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens s’intéresseraient à la situation de Zeki Çelik.
Le PSG et le Real Madrid en concurrence pour Zeki Çelik ?
Mais le PSG ne serait pas seul sur le coup. D’après les informations de Top Mercato, le latéral droit de l’AS Roma serait également sur les tablettes du Real Madrid et de la Juventus. Le club madrilène souhaiterait prévoir l’éventuel départ de Dani Carvajal, et ainsi trouver un remplaçant à Trent Alexander-Arnold.
Nouvelle guerre après le feuilleton Mbappé
Le PSG et le Real Madrid devraient donc se livrer une nouvelle fois bataille sur le mercato. Les deux clubs s’étaient déjà affrontés dans le feuilleton Kylian Mbappé. Les Merengue ont fini par avoir le dernier mot, après des années de résistance des Rouge-et-Bleu. À voir qui ressortira vainqueur de cette nouvelle guerre pour Zeki Çelik.