PSG - Real Madrid : Le transfert de rêve est confirmé !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé proche du PSG, Franco Mastantuono va finalement rejoindre le Real Madrid pour environ 40M€. Une mauvaise nouvelle pour les Parisiens qui laissent filer un véritable phénomène à en croire Daniel Brizuela, l'un de ses formateurs à River Plate qui l'a connu très jeune.

Mastantuono rêve du Real Madrid

« J'ai vu qu'il était un joueur fait pour le football européen. Il était très intelligent, habile, avec une grande vision du jeu et beaucoup de technique. La façon et la rapidité avec lesquelles il prenait ses décisions sur le terrain étaient absolument exceptionnelles. De plus, son biotype et son patrimoine génétique étaient spectaculaires. J'ai dit au professeur qui m'accompagnait : "C'est un garçon fait pour le Real Madrid". avait l'ADN d'un joueur du Real. Il l'a toujours eu. Au Real, ils recherchent un joueur avec des qualités particulières et il les réunissait toutes : une intelligence supérieure, une bonne lecture du jeu, une technique individuelle, de l'ambition et un haut niveau de compétitivité. Sur ce terrain, il jouait comme s'il était au Bernabéu. C'était un commentaire spontané, mais basé sur une intuition qui ne me trompe généralement pas », lance-t-il dans une interview accordée à AS.