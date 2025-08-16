PSG - Real Madrid : L'annonce que personne n'a vu venir après le transfert de Mbappé !

Amadou Diawara

Depuis l'été 2017, le PSG et le Real Madrid se font la guerre pour Kylian Mbappé. Alors que la star de 26 ans a migré librement et gratuitement vers la Maison-Blanche il y a un an, il existe un froid entre les deux clubs. Malgré tout, le Real Madrid n'a pas manqué de féliciter le PSG pour son sacre en Supercoupe d'Europe.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco, Kylian Mbappé était au coeur d'un énorme bras de fer entre le PSG et le Real Madrid il y a huit ans. Finalement, le capitaine de l'équipe de France a choisi de rejoindre le club parisien lors de l'été 2017. Alors que Kylian Mbappé voulait d'abord dominer en France, avant de s'exiler à l'étranger, le PSG a bouclé l'affaire pour une somme proche de 180M€. L'attaquant de 26 ans ayant rejoint l'écurie rouge et bleu sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Une clause levée par le PSG.

Le Real Madrid envoie un message au PSG Depuis la signature de Kylian Mbappé au PSG, le Real Madrid a retenté à plusieurs reprise de le recruter. Et finalement, la Maison-Blanche a obtenu gain de cause il y a un an. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. En plein clash avec son ancien numéro 7, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi est également en froid avec celui de Florentino Pérez. Mais il semblerait que les Merengue veuille enterrer la hache de guerre avec le PSG.