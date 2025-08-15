Mercato - PSG : Un joueur de l'équipe de France est transféré !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Nordi Mukiele ne devrait plus jamais porter le maillot rouge et bleu. En effet, l'international français (1 sélection) serait sur le point de rejoindre Sunderland. Alors qu'un accord de principe a été trouvé entre les parties, il ne resterait plus que quelques détails à régler pour finaliser l'opération.

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Nordi Mukiele vit ses derniers moments à Paris. En effet, l'international français (1 sélection) serait en passe de migrer vers l'Angleterre.

PSG : Accord de principe pour le transfert de Mukiele Selon les informations de RMC Sport, divulguées ce vendredi après-midi, Nordi Mukiele devrait signer à Sunderland d'ici la fin du mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures. En effet, les Black Cats auraient trouvé un accord de principe avec le PSG et le clan du joueur. Ainsi, Nordi Mukiele aurait eu le feu vert pour s'envoler vers l'Angleterre et finaliser son transfert.