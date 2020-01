Foot - Mercato - PSG

PSG - Mercato : Pierre Ménès juge le recrutement de Mauro Icardi !

Publié le 19 janvier 2020 à 22h15 par H.G.

Arrivé l’été dernier au PSG, Mauro Icardi a réussi ses premiers mois au PSG. Cependant, Pierre Ménès a confié qu’il n’était pas le premier fan de l’attaquant argentin en raison de son profil.

L’arrivée de Mauro Icardi a été le dernier coup de Leonardo l’été dernier. L’Argentin de 26 ans est arrivé au PSG le dernier soir du mercato estival en provenance de l’Inter en prêt avec une option d’achat fixée à 70M€. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le natif de Rosario a réussi sa première partie de saison au PSG en inscrivant 17 buts en 21 rencontres disputées. Cependant, en dépit de son efficacité, Mauro Icardi fait fréquemment l’objet de critiques en raison du peu de ballons qu’il touche en match. Un avis que semble partager Pierre Ménès, qui a avoué ne pas être un grand fan de Mauro Icardi. En effet, le consultant de Canal + considère même que l’ancien de la Sampdoria pourrait perdre sa place dans le onze du PSG en Ligue des Champions à cause de sa discrétion dans le jeu.

« Ce n’est pas du tout ma came de joueur les mecs qui attendent pour la mettre au fond »