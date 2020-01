Mercato - PSG : Al-Khelaïfi aurait pris les choses en main pour ce projet à 142M€ !

Foot - Mercato - PSG

QSI s’activerait en coulisses pour racheter Leeds. Pour mener à bien ce projet, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, aurait rencontré la direction du club britannique ce samedi soir.

Nasser Al-Khelaïfi aurait lancé les grandes manœuvres pour le rachat de Leeds United. Après le PSG, QSI voudrait acquérir le club emmené par Marcelo Bielsa. Selon les dernières informations du Daily Star , l’organisation basée à Doha aurait l’intention d’investir 12M€ dans un premier temps , avant de lâcher 142M€ pour un achat total si Leeds parvient à se hisser en Premier League.

Sur son compte Twitter , Nicolo Schira a apporté de nouvelles précisions de taille sur ce dossier. À en croire le journaliste italien, Nasser Al-Khelaïfi, qui serait aux manettes, serait passé à la vitesse supérieure ce samedi soir. En effet, le président du PSG aurait diné avec la direction de Leeds United. Proche d’Andrea Radrizzani, président des Whites , Nasser Al-Khelaïfi serait en ballotage favorable pour ce projet à 142M€.

Last night dinner between Nasser #AlKhelaïfi (president of #PSG) and the management of #Leeds. Friendship with Andrea #Radrizzani can lead the qatariota manager to join the company, with the aim of bringing the Elland Road club among the big teams in the Premier League. #LUFC