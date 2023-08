PSG/OM : Un étonnant coup de gueule est lâché

Thibault Morlain

Durant l’intersaison, le PSG et l’OM ont eu le point commun de changer d’entraîneur. Christophe Galtier et Igor Tudor sont partis, tandis que Luis Enrique et Marcelino ont pris place sur le banc parisien et celui de Marseille. Cela fait donc deux nouveaux entraîneurs étrangers dans le championnat de France qui en compte déjà pas mal. Un constat qui agace d’ailleurs Jacques Vendroux.

Cet été, le PSG a fait le choix de se séparer de Christophe Galtier. Ça fait donc un entraîneur français en moins en Ligue 1 et un technicien étranger de plus puisqu’il a été remplacé par Luis Enrique. A l’OM, on a également privilégié un Espagnol pour remplacer Igor Tudor, qui avait claqué la porte. Pablo Longoria a ainsi fait confiance à Marcelino. De quoi accroitre le contingent des entraîneurs étrangers en Ligue 1. Au grand dam de Jacques Vendroux.

« Du mal à me faire à l’idée qu’un club comme le PSG ne soit pas coaché par un Français »

Ce dimanche, pour le JDD , Jacques Vendroux a poussé un coup de gueule sur le faible nombre d’entraîneurs français en Ligue 1. Il a alors pris les exemples du PSG et de l’OM, lâchant : « Au début de cette saison 2023-2024, la moitié des clubs sont sous pavillon étranger. Ça m’énerve, mais c’est comme ça : une direction étrangère, avec des directeurs sportifs étrangers qui vont évidemment avoir plus de facilité à recruter un entraîneur qui n’est pas Français. Évidemment que Luís Campos va chercher Luis Enrique pour entraîner le PSG. D’un côté, c’est une immense chance pour la Ligue 1 de pouvoir accueillir un entraîneur de ce calibre, avec cette aura et cette reconnaissance sur la scène européenne. Mais de l’autre, j’ai toujours du mal à me faire à l’idée qu’un club comme le Paris Saint-Germain ne soit pas coaché par un Français ».

« Et c’est pareil à Marseille »