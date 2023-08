Luis Enrique voulait virer une star du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme d'un nouveau vote, Marquinhos a conservé son brassard de capitaine du PSG. Et pourtant, Luis Enrique, nommé entraîneur du club de capitale cet été aurait tout fait pour éviter cette issue. Selon Daniel Riolo, le technicien espagnol souhaitait même se séparer de Marquinhos. En vain.

Bien que Marquinhos ait conservé son brassard de capitaine, ce n'est pas Luis Enrique qui a choisi puisque l'entraîneur du PSG a organisé un vote au sein du vestiaire. Et pour cause, selon Daniel Riolo, l'objectif était à terme de se débarrasser du défenseur brésilien.

Luis Enrique voulait se séparer de Marquinhos

« Mais les gens sont débiles ou quoi ? Qui a voulu ce vote ? On va me faire croire que Luis Enrique n'est pas dans cette histoire ? Si le PSG ne veut pas mettre Mbappé en avant, on ne le met pas sur la liste des mecs qui doivent être capitaines. Ce qu'il s'est passé c'est que Luis Enrique a constaté, comme à peu près tout le monde, que Marquinhos n'était pas un bon capitaine. Et en plus il se trouve qu'il n'apprécie pas beaucoup le joueur. Donc forcément, il n'en voulait plus comme capitaine », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot avant d'en rajouter une couche.

«On a essayé de nous faire croire que le clan Mbappé avait organisé ça»