PSG, OM… Quel club de Ligue 1 a réalisé le meilleur mercato ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, le mercato estival a enfin refermé ses portes et forcément, désormais l’heure est aux bilans. En Ligue 1, ça a énormément bougé dans de nombreux clubs. Le PSG, l’OM, l’OL, les clubs européens se sont renforcés, mais à côté de cela, d’autres formations se sont armées pour tenter de jouer les trouble-fêtes. Alors qui a réalisé le meilleur recrutement en Ligue 1 ?

Ce lundi 1er septembre était donc le dernier jour du mercato estival. Un fenêtre de recrutement dont le PSG a profité pour apporter quelques retouches à l’effectif de Luis Enrique. Malgré la victoire en Ligue des Champions, le club de la capitale a fait venir Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi ainsi que Renato Marin. Un mercato assez sobre pour le PSG, contrairement à d’autres en Ligue 1.

L’OM dynamite le mercato avec un recrutement XXL ! Bien évidemment, le grand animateur de ce marché des transferts en France a été l’OM. Alors que le club phocéen semblait partir sur une intersaison de stabilité, ça a été tout l’inverse. En effet, Roberto De Zerbi a accueilli des recrues à la pelle, plus d’une dizaine, avec notamment Benjamin Pavard, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao, Hamed Junior Traoré ou encore Emerson. Un renouvellement XXL de l’effectif de l’OM dont on attend bien évidemment de voir ce que ça va réellement donner sur le terrain.