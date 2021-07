Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi... Cette révélation de Leandro Paredes !

16 juillet 2021

En marge de la finale de la Copa America, ce samedi, Leandro Paredes et Neymar, coéquipiers au PSG, ont pu se retrouver. Les deux amis ont pu converser avec Lionel Messi, et le premier cité a révélé de quoi ils ont parlé.

Ce samedi l'Argentine s'est imposé face au Brésil en finale de la Copa America (1-0). Ce match fut le théâtre d'un affrontement entre deux footballeurs du PSG, Leandro Paredes et Neymar. L'ailier brésilien a également pu retrouver son ancien coéquipier du FC Barcelone Lionel Messi. Les trois joueurs ont pu se retrouver à la fin de la soirée pour échanger. Une discussion très scrutée, puisque Messi avait été annoncé comme étant susceptible de rejoindre ses deux comparses au PSG.

Une discussion très personnelle