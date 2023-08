PSG : Neymar est bluffé après son transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Transféré du côté d’Al-Hilal pour 100M€, Neymar a donc mis un terme à son aventure de six ans au PSG. L’attaquant brésilien a été présenté à son nouveau public dans un show spectaculaire samedi, et il s’est avoué impressionné par l’ambiance qui lui a été réservée en Arabie Saoudite.

La nouvelle a été officialisée en début de semaine : Neymar n’est plus un joueur du PSG et a rejoint comme prévu l’écurie saoudienne d’Al-Hilal dans le cadre d’un transfert avoisinant les 100M€, et où touchera un salaire annuel du même montant. La fin d’une aventure donc pour l’attaquant brésilien, et le début d’une histoire qui démarre très fort.

PSG : Après son transfert, Neymar hallucine ! https://t.co/TTei2NqfFM pic.twitter.com/jwYIxCiGYn — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Un show spectaculaire pour son transfert

Samedi, Neymar a en effet été présenté aux supporters d’Al-Hilal à l’occasion d’un show exceptionnel organisé dans son nouveau stade. Et l’ancien numéro 10 du PSG n’a pas manqué de livrer ses premiers mots, impressionné par l’ambiance de son accueil.

« Impressionné et très heureux »