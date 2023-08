Messi quitte le PSG, il prend cher !

Baptiste Berkowicz

Le PSG a décidé de ne pas proposer de nouveau contrat à Lionel Messi alors que l'Argentin était en fin de contrat. Après deux ans passés dans le club de la capitale, le sextuple Ballon d'Or n'a jamais été vraiment épanoui comme il l'a sous entendu dans une récente conférence de presse avec l'Inter Miami, son nouveau club. Interrogé par le JDD, Jean-Pierre Bernès ne s'est pas fait prier pour remettre en place le joueur de 36 ans.

L'histoire entre le PSG et Lionel Messi n'a jamais vraiment débuté. Le sextuple Ballon d'Or ne s'est pas privé de le rappeler lors d'une récente conférence de presse dans son nouveau club de l'Inter Miami. L'Argentin a notamment déclaré que sa venue à Paris n'était pas du tout dans ses plans.

«Quand on a cette stature, cette notoriété, on fait attention à ce qu’on dit»

Auprès du JDD , Jean-Pierre Bernès, ancien dirigeant français et agent de joueurs, a évoqué la potentielle perte sportive liée au départ de Lionel Messi : « À partir du moment où vous avez une interview d’un joueur qui vous dit "je suis venu à Paris, mais je n’aurais pas dû venir", vous avez bien fait de le laisser partir. Il ne pouvait pas rester. Pour un sextuple Ballon d’Or, je trouve que cette communication n’est pas terrible. Quand on a cette stature, cette notoriété, on fait attention à ce qu’on dit. On ne dit pas ça quand on a été reçu comme un dieu à Paris ».

«Il a été très bien payé et traité comme personne ne l’a jamais été»