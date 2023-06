PSG - Neymar : encore un coup de légende sur le mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ étant donné qu’il n’entre pas dans les plans d’avenir de Luis Campos, Neymar pourrait donc quitter le PSG cet été. Le club saoudien d’Al-Hilal pourrait même dégainer une offre de 45M€, ce qui ferait ainsi de l’attaquant brésilien la plus grosse vente de l’histoire du PSG.

Lors du mercato estival 2017, le PSG n’avait pas hésité à payer les 222M€ du montant de la clause libératoire de Neymar au FC Barcelone, faisant ainsi de l’international brésilien le joueur le plus cher de toute l’histoire du marché des transferts. Mais six ans après, Neymar peine toujours autant à confirmer les nombreux espoirs placés en lui par le PSG.

Transferts - PSG : Une offre folle est dégainée, Neymar va-t-il craquer ? https://t.co/jrRAgq5SSm pic.twitter.com/DhGuj0rgEA — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Neymar sur le départ ?

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Chelsea envisage de recruter Neymar et a pris position auprès du PSG dans ce dossier. Mais ce n’est pas tout, puisqu’une écurie saoudienne envisage à son tour de recruter le numéro 10 parisien…

Bientôt la plus grosse vente du PSG ?