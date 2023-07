PSG : Neymar à l’OM ? L’appel du pied retentissant !

Thomas Bourseau

Bien qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2027, Neymar ne semble plus être le bienvenu au PSG au vu de la détermination des dirigeants de lui montrer la porte. Mohamed Henni lui propose de trahir le PSG… pour l’OM ! Explications.

Neymar est poussé vers la sortie par le PSG. Comme ce fut le cas dès lors de sa nomination en tant que conseiller football du Paris Saint-Germain en juin 2022, Luis Campos a toujours pour objectif de se séparer du Brésilien et peut notamment compter sur l’intérêt de Chelsea comme le10sport.com vous le soulignait le 6 juin dernier.

Chelsea, Manchester ou l’Arabie saoudite ?

Cependant, Chelsea ne semble pas être l’unique porte de sortie mise à disposition de Neymar puisque Manchester United, et Al-Hilal, qui a tenté en vain sa chance pour Lionel Messi, aurait des vues sur le numéro 10 du PSG à présent. Pour autant, l’influenceur Mohamed Henni qui est au passage un fervent supporter de l’OM, a proposé un incroyable deal à Neymar.

«Neymar, il vient chez nous et on gagne la Ligue des champions avec lui»