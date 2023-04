PSG : Mourinho et Messi, le Qatar peut tout perdre

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain travaille sur des grands projets pour la saison prochaine et cela concerne le staff comme l’équipe, avec notamment Lionel Messi qui se rapproche tout doucement de la fin de son contrat. Les propriétaires parisiens aimeraient le prolonger à un salaire plus bas, mais un échec est annoncé et le même scénario pourrait bien se reproduire avec José Mourinho, annoncé parmi les successeurs de Christophe Galtier.

Une page pourrait se tourner au PSG, après l’énième échec en Ligue des Champions et l’année 2023 qui est pour le moment catastrophique en terme de résultats. Christophe Galtier a rapidement été désigné comme l’un des principaux coupables et pourrait donc être poussé vers la sortie moins d’un an après son arrivée.

L’Arabie Saoudite veut Mourinho

Comme souvent avec le PSG, le casting des entraîneurs implique les plus gros noms du circuit et on peut notamment retrouver une ancienne obsession de QSI, avec José Mourinho. Actuellement à l’AS Roma, le Special One est un proche de Luis Campos et les deux pourraient donc aisément travailler ensemble pour relancer le PSG.

Un incroyable contrat à 60M€ par an sur deux ans

Pourtant, José Mourinho pourrait se voir proposer une offre extrêmement alléchante… par l’Arabie Saoudite ! Il Corriere dello Sport assure que l’autre pays du Golfe serait disposé à couvrir d’or l’entraîneur de 60 ans, avec un salaire de 60M€ net par an sur deux ans pour entraîner l’un des gros clubs du championnat ou encore la sélection nationale pour prendre la suite d’Hervé Renard.

Et veut lui offrir Lionel Messi !