PSG : Mourinho balance sur son avenir, annonce imminente ?

José Mourinho devrait quitter la Roma à la prochaine intersaison si sa situation contractuelle restait inchangée. The Special One garderait le PSG dans un coin de sa tête et a jeté un froid sur son avenir à Rome en parallèle. Les dirigeants romains réfléchiraient à la suite des opérations et à sa succession.

Au micro de Rai Uno , José Mourinho a pris la parole ces dernières heures afin de faire un point sur son avenir. Sous contrat jusqu’en juin prochain à la Roma, The Special One est annoncé du côté du PSG où il se verrait bien rebondir après des expériences dans les plus grands championnats européens selon Sky Sport.

Une décision d’ici janvier de la Roma pour Mourinho ?

« Est-ce que je vais rester à la Roma ? Je ne sais pas. La dernière fois que j’ai parlé avec les propriétaires c’était après le match contre la Lazio. 10 minutes au téléphone, c’est tout ». D’après Calciomercato.com , José Mourinho devrait être fixé d’ici le mois de janvier sur son avenir à la Roma.

En cas de fin de collaboration, Motta ou Conte à Rome ?