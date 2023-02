PSG : Menacé par Zidane, «il peut trouver la solution»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais menacé alors que le PSG traverse une crise sportive majeure, Christophe Galtier va devoir rapidement rectifier le tir, d’autant que la menace Zinedine Zidane plane au-dessus de l’entraîneur parisien. Et selon José Fonte, son ancien protégé du LOSC, Galtier a largement les capacités de remonter la pente au PSG.

Ça va mal au PSG ! Le club de la capitale reste sur trois défaites de rang, avec une élimination en Coupe de France contre l’OM (1-2) et une prestation ratée à domicile en 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1). Un contexte forcément difficile à vivre pour l’entraîneur Christophe Galtier, qui pourrait se retrouver sur la sellette si le PSG n’améliore pas rapidement ses résultats.

Zidane au PSG, le danger est révélé https://t.co/zIYm9vSFzF pic.twitter.com/b5zg8fN2F8 — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Zidane rôde…

De plus, à en croire les dernières tendances, le PSG aurait toujours un œil sur Zinedine Zidane, qui était déjà courtisé par le Qatar l’été dernier mais attendait que le poste se libère en équipe de France. Les Bleus ne sont désormais plus un sujet pour Zidane, qui fait plus que jamais office de candidat crédible à la succession de Galtier au PSG.

« Il peut encore apporter quelque chose »