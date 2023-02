Mercato - PSG : Sous la menace, il reçoit un message d’amour

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG vient de perdre trois matchs de rang, Christophe Galtier sait que sa situation n’est pas idéale. Le vestiaire parisien aurait certains doutes concernant sa capacité à inverser la situation et une réaction est forcément attendue dimanche contre le LOSC. Pour José Fonte, le capitaine lillois qui a été entraîné par Galtier, il a tout ce qu’il faut pour redresser la barre.

C’est une situation que Christophe Galtier aurait bien voulu esquiver. Arrivé au PSG l’été dernier, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice ne pensait pas vivre une telle crise juste après la Coupe du monde, une période qu’il avait pourtant cochée dans son calendrier. Battu trois fois de suite par l’OM, l’AS Monaco et le Bayern Munich, le PSG voit sa saison remise en question. Et Christophe Galtier se sait forcément menacé.

Le PSG doit se relancer

Dimanche, au Parc des Princes, Paris affrontera le LOSC et tentera de mettre un terme à cette terrible série de trois défaites. Pour Christophe Galtier, il s’agira également de retrouvailles avec son ancien club qu’il avait mené à un titre historique de champion de France en 2021, juste devant le PSG.

«Je l’aime beaucoup»