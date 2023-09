PSG : Mbappé reste muet, il dévoile la raison en direct

Jean de Teyssière

Alors qu'on attendait la conférence de presse à la veille de la rencontre entre la France et l'Irlande pour voir Kylian Mbappé prendre la parole en tant que capitaine des Bleus, c'est finalement Antoine Griezmann qui s'est présenté devant les journalistes. Didier Deschamps a finalement fait le choix de dispenser le joueur du PSG de conférence de presse afin d'éviter les questions autour de son mercato. Mbappé va donc rester encore muet un peu de temps et pour cause...

Après un été très mouvementé, Kylian Mbappé a retrouvé un peu de paix au PSGen retrouvant l'équipe première. Pourtant, la situation de départ n'a pas fondamentalement changé puisqu'il n'a toujours pas prolongé son contrat. Selon L'Équipe , le Bondynois aurait tout de même dit adieu volontairement à sa prime de fidélité de 100M€ pour pouvoir continuer à porter le maillot parisien. Une situation qui pourrait jouer sur ses performances en équipe de France ?

« S’il ne prend pas la parole et qu’il n’explique pas sa situation personnelle en club c’est qu’elle n’est pas claire »

Kylian Mbappé ne s'est pas présenté en conférence de presse d'avant-match, alors que c'était le rôle dévolu au capitaine de l'équipe de France depuis plusieurs années. Sans doute parce qu'il sait que des questions vont être posées sur son avenir, qu'il n'a toujours pas réglé, selon Jérôme Rothen, dans l'émission de RMC, Rothen s'enflamme : « S’il ne prend pas la parole et qu’il n’explique pas sa situation personnelle en club c’est qu’elle n’est pas claire. C’est tout simplement ça. Il ne va pas dire qu’il ne va pas prolonger s’il a dans sa tête un jour l’envie de prolonger, comme le fait de partir. Aujourd’hui, il est en fin de contrat. »

« Quand on ne te pose que des questions sur son avenir, peut-être que ça l’a gavé »