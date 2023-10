PSG : Mbappé reçoit un ultimatum pour son mercato

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement l'été prochain s'il ne rempile pas d'ici-là. Snobé à plusieurs reprises par la star française, le Real Madrid compterait tirer un trait définitif sur lui s'il ne rejoint pas le Santiago Bernabeu en 2024.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé était partagé entre le Real Madrid et le PSG. Et finalement, la star française a décidé de rejoindre le club parisien, qui a négocié un prêt avec une option d'achat d'environ 180M€ avec l'AS Monaco.

💣 "El MADRID quiere fichar a HAALAND y MBAPPÉ en 2024" 💣🔚 "Es la ÚLTIMA OPORTUNIDAD para KYLIAN de venir".🤯 El bombazo de @jpedrerol anoche en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/qqGIKsd6Ut — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 31, 2023

Le Real Madrid veut toujours recruter Mbappé en 2024

Alors que Kylian Mbappé était en fin de contrat le 30 juin 2022, le Real Madrid a retenté de le recruter. Et malgré un accord de principe avec le club merengue, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG a finalement décidé de parapher un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, à Paris. Mais heureusement pour la Maison-Blanche , Kylian Mbappé n'a pas activé la clause pour étendre son bail jusqu'au 30 juin 2025.

Le Real Madrid laisse une ultime chance à Mbappé