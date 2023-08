PSG : Mbappé reçoit un message très cash pour son mercato

Thomas Bourseau

Lionel Messi a quitté le PSG pour l’Inter Miami. La MLS a enfin réalisé le gros coup qu’elle attendait depuis plusieurs années. Et alors que le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein, l’élite du football nord-américain déroule le tapis rouge au champion du monde tricolore.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, le divorce semblerait imminent. En effet, le président Nasser Al-Khelaïfi est bien déterminé à pousser le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain vers la sortie et son tacle adressé à Mbappé via l’officialisation de l’arrivée de Gonçalo Ramos en atteste. Le boss du PSG a affirmé dans le communiqué que c’est autour de jeunes talents comme Ramos que le club parisien souhaitait s’appuyer à l’avenir.

Après Messi, la MLS prépare son coup pour Mbappé

Sauf que Kylian Mbappé est bien décidé à rester au PSG en y honorant son ultime année de contrat bien qu’il soit particulièrement courtisé sur le marché des transferts. Et après l’Arabie saoudite et Al-Hilal, c’est une autre destination exotique qui s’offre à l’attaquant du Paris Saint-Germain. C’est en effet l’information dévoilée par The Daily Record. Comme pour Lionel Messi, la Major League Soccer serait prête à mettre sur pied une incroyable opération économique afin d’attirer Kylian Mbappé.

Mbappé - PSG : Il désigne le responsable du clash https://t.co/2RvDMrzHXx pic.twitter.com/VL36ovlq67 — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Le boss de la MLS interpelle Mbappé !