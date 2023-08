Messi quitte le PSG, il hallucine

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami. Après avoir flambé lors de ses trois premiers matchs au Lockhart Stadium, la Pulga jouera son premier match à l'extérieur ce lundi à Dallas. Interrogé sur son premier duel face à Leo Messi, Nico Estevez s'est totalement enflammé.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons à Paris. Alors qu'il n'a jamais prolongé avec le club rouge et bleu, le vétéran argentin a fait ses valises cet été. En effet, Leo Messi a quitté le PSG pour rejoindre l'Inter Miami librement et gratuitement.

Messi provoque l'euphorie à Dallas

Transféré cet été, Lionel Messi a déjà joué trois matchs officiels avec l'Inter Miami. Et la Pulga est déjà comme un poisson dans l'eau au sein de la franchise de David Beckham. En effet, Leo Messi a enchainé les performances XXL au Lockhart Stadium de Miami, ayant déjà inscrit cinq buts sous les couleurs de l'Inter.

«Nous nous préparons à lui infliger sa première défaite»