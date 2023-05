PSG : Mbappé lance un ultimatum, une opération colossale est réclamée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'hésiterait pas à mettre la pression sur ses dirigeants. Il faut dire que le joueur est plus que jamais en position de force, à un an de la fin de son contrat. La star parisienne a la possibilité d'étirer son bail d'une saison avec le PSG, mais avant de donner son accord, elle réclamerait des garanties sportives, notamment le départ de Lionel Messi.

En prolongeant le contrat de Kylian Mbappé en mai dernier, le PSG n'a fait que repousser l'échéance. Alors que son contrat prend fin en 2024, l'international français fait déjà les gros titres de la presse étrangère. Les médias espagnols continuent d'évoquer un possible départ du joueur, tandis que The Telegraph annonce une offensive du Real Madrid pour l'été prochain. Mais comme indiqué par Damien Degorre il y a quelques semaines, Mbappé a son destin entre les mains dans ce dossier.

Le temps est compté dans le dossier Mbappé

« Il va falloir le convaincre de rester, ça doit être l’objectif du printemps de la direction parisienne : faire en sorte que Kylian Mbappé dise oui pour un an de plus, et pour ne pas s’exposer au risque de le perdre cet été Aujourd’hui, Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin 2024. Il a une année supplémentaire en option, que le club et le joueur doivent lever avant cet été. C’est à la discrétion de Kylian Mbappé » avait lâché le journaliste de L'Equipe.

Mbappé pose ses conditions