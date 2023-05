PSG : Incroyable, Mbappé réclame une star de Deschamps pour remplacer Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bien que Lionel Messi n'ait pas encore pris de décision définitive, les chances de le voir prolonger son contrat au PSG sont infimes. En fin de parcours dans la capitale, l'international argentin pencherait vers un départ soit au FC Barcelone soit en Arabie Saoudite. Pour le remplacer, Kylian Mbappé à l'un de ses coéquipiers en équipe de France.

L'heure du choix approche pour Lionel Messi. A 35 ans, l'international argentin est face à un choix cornélien, qui devrait déterminer la fin de sa carrière. Cette décision n'est donc pas prise à la légère par le joueur et son entourage, qui évaluent l'ensemble des options mises à leur disposition. Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG a longtemps poussé pour sa prolongation, mais serait en train de changer d'avis après avoir entendu la colère de ses supporters.

Mbappé espèrerait un départ de Messi

Par ailleurs, certains joueurs au sein du vestiaire parisien ne verraient pas d'un mauvais œil un départ de Lionel Messi, ce qui rajoute une couche d'incertitude dans l'esprit des dirigeants qataris. Surtout que Kylian Mbappé n'aurait pas hésité à exprimer son opposition à cette prolongation selon OK Diario. En interne, le joueur français ferait pression sur ses dirigeants afin qu'ils retirent l'offre transmise à Lionel Messi, ciblé par le FC Barcelone et Al-Hilal en Arabie Saoudite.

Mbappé : Désastre au PSG, il veut donner le coup de grâce https://t.co/7uDZu4kLOk pic.twitter.com/13bOXgX7bt — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

Un international français ciblé par Mbappé

Toujours selon le média espagnol, Kylian Mbappé aurait identifié son remplaçant. La star parisienne aurait réclamé à ses supérieurs l'arrivée d'Antoine Griezmann, son coéquipier en équipe de France. Mbappé voit le joueur de l'Atlético comme le chaînon manquant du PSG. Il estime que Griezmann pourrait permettre au club de franchir un palier, sans forcément réclamer le leadership. Reste à savoir si Luis Campos, qui souhaite miser essentiellement sur des joueurs français, prendra en considération l'avis de Kylian Mbappé.