PSG - Mbappé : Incroyable, il demande son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Encore et toujours annoncé dans le viseur du Real Madrid alors qu’il n’a plus qu’une année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé continue donc de faire couler beaucoup d’encre en Espagne. Et un célèbre animateur réclame d’ailleurs publiquement sa signature auprès du président du club merengue.

Passé tout proche d’un départ au Real Madrid l’an passé, Kylian Mbappé avait fini par prolonger son contrat jusqu’en 2024 avec le PSG. La fin d’un long feuilleton, mais qui semble d’ores et déjà revenir au galop étant donné que Mbappé n’a plus qu’une année de contrat au Parc des Princes et pourrait donc partir libre la saison prochaine.

Le Real reste à l’affût pour Mbappé

D’ailleurs, à en croire les dernières tendances dégagées par la presse espagnole, le Real Madrid n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Kylian Mbappé et aurait déjà prévu de le recruter libre dans un an, au terme de son bail avec le PSG. Une opération qui aura tout de même un certain coût avec la prime à la signature, et qui exclurait donc l’idée d’une arrivée d’Harry Kane cet été.

« Va à Paris chercher Mbappé »