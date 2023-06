Un champion du Monde se rapproche de l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête de son nouvel entraîneur, l’OM multiplie les pistes depuis une dizaine de jours. En plus de Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, le profil de Fabio Grosso semble retenir l’attention de Pablo Longoria, d’autant que l’ex-international italien ne sera pas très regardant au niveau de son staff.

Interrogé ces derniers jours en conférence de presse, Pablo Longoria évoquait le dossier du futur entraîneur de l’OM : « Il y a des contacts, mais rien n’est décidé. C’est difficile de donner une date pour l’officialisation. Plus tôt on l’aura, mieux c’est, notamment en vue des tours préliminaires de Ligue des champions, mais il ne faut pas tomber non plus dans la précipitation », a indiqué le président de l’OM.

Il vit un calvaire avec Tudor à l’OM, Payet règle ses comptes https://t.co/MMjSB0mD9R pic.twitter.com/dEhrYvyFmZ — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

Le casse-tête de l’après-Tudor

En effet, le dirigeant espagnol cherche le profil le plus adéquat pour assurer la succession d’Igor Tudor sur le banc de l’OM, et plusieurs favoris semblent se dégager à cet effet : Marcelo Gallardo, Paulo Fonseca et Fabio Grosso.

Avantage Grosso pour l’OM ?