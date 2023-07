PSG : Mbappé au Real Madrid, l’incroyable manœuvre d’un politique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger avec le PSG afin de rester maître de son destin, au grand dam des dirigeants parisiens, désireux de clarifier sa situation cet été. La position du Real Madrid est évidemment surveillée de près dans ce dossier qui dépasse le cadre sportif, avec l’intervention des politiques.

Le feuilleton Kylian Mbappé est encore loin d’avoir livré son épilogue, alors que le joueur a retrouvé le chemin de l’entraînement cette semaine avec le reste du groupe parisien. L’ultimatum fixé par le président Nasser Al-Khelaïfi n’a pas eu l’effet escompté jusqu’à maintenant, le PSG souhaitant régler la situation de son numéro 7 rapidement, lui proposant un nouveau bail ou bien un transfert pour ne pas le voir partir libre à l’été 2024. Un dossier dans lequel interviennent de nombreux acteurs, y compris politique.

Alors que les déclarations d’Emmanuel Macron sur l’avenir de Kylian Mbappé ont beaucoup fait parler au cours des derniers mois, des intervenants extérieurs au dossier interviennent également en Espagne. C’est le cas d’Alberto Núñez Feijóo, connaissant bien le président du Real Madrid Florentino Pérez, interrogé par AS . « Florentino est très, très intelligent et je ne pense pas qu'il sera déprimé s'il ne le signe pas, parce que le Real Madrid est plus qu'un joueur, quel que soit son niveau. En tout cas, Mbappé ne devrait pas terminer sa carrière sans venir au Real Madrid. Si j'étais son agent, je lui recommanderais d'accepter l'offre », explique l’un des candidats aux législatives espagnoles.

« Je ne vais pas critiquer Macron »