PSG : Luis Enrique lance un défi à une recrue !

Pierrick Levallet

Recruté pour 50M€, Ousmane Dembélé s'est déjà fait sa place au PSG. Mais pour le moment, l'international français ne s'est pas vraiment montré efficace en attaque. De ce fait, Luis Enrique l'a invité à poursuivre son travail et n'a pas manqué de lui lancer un défi pour le pousser à progresser devant le but.

Après les départs de Neymar et de Lionel Messi, le PSG devait se renforcer dans le secteur offensif. Dans cette optique, le club de la capitale a recruté plusieurs éléments, dont Ousmane Dembélé. La formation parisienne a profité d’une clause dans le contrat de l’international français au FC Barcelone fixant son prix à 50M€.

PSG : Kylian Mbappé reçoit un message très fort https://t.co/Ib0JmD0NVu pic.twitter.com/Yg6FgjsJi9 — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

Dembélé n'est pas efficace au PSG

Cependant, Ousmane Dembélé fait face à quelques difficultés. Loin d’être inutile dans le système de Luis Enrique, la nouvelle star du PSG ne s’est pas vraiment montré décisif jusqu’à présent (seulement une offrande en sept rencontres). De ce fait, le technicien espagnol l’a invité à se mettre au travail pour remédier à ce problème.

«Il a encore de la marge pour s'améliorer»