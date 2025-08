PSG - Luis Enrique : Clash en interne sur le recrutement ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique a hérité de l’effectif du PSG grandement remanié pendant le mercato estival de 2023. Parmi les nombreux changements opérés à cette intersaison, Milan Skriniar déposait ses valises dans la capitale… sans que Luis Enrique n’accepte ce mouvement sur le marché de la part de ses dirigeants. L’Équipe balance.

La blessure qui lui a coûté sa place. A son arrivée au PSG libre de tout contrat au cours de l’été 2023, Milan Skriniar enchaînait les titularisations en charnière centrale sous les ordres de Luis Enrique. Néanmoins, son opération à la cheville au début de l’année civile 2024 a redistribué les cartes, de manière inéluctable. Et pour cause, l’international slovaque de 30 ans a fini par s’asseoir sur le banc de touche et se contenter de quelques apparitions de temps à autre.

Milan Skriniar quitte officiellement le PSG Jusqu’à son prêt de six mois et sans option d’achat convenu avec le Fenerbahçe de José Mourinho pendant le mercato hivernal. Rapidement, le club stambouliote s’est mis une idée en tête : s’attacher définitivement ses services. Depuis jeudi soir, c’est désormais chose faite. Le PSG et l’équipe de SüperLig sont tombés d’accord sur une indemnité de 10M€ sans inclure les différents bonus convenus.