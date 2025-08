PSG : Un transfert de rêve bouclé en Ligue 1 ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG semble toucher au but avec Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier, l'arrivée d'un renfort offensif n'est pas à exclure d'ici la fin du mercato. Dans cette optique, Maghnes Akliouche rêve de rejoindre le capitale. Mais le joueur de l'AS Monaco n'est pour l'instant pas tout proche de rejoindre le club de la capitale qui doit se séparer de Marco Asensio et Lee Kang-In avant d'espérer pouvoir s'attaquer au transfert du crack français.

Jeudi soir, le PSG a officialisé son premier gros mouvement de l'été avec le transfert définitif de Milan Skriniar à Fenerbahçe. D'autres départs sont attendus, mais c'est également dans le sens des arrivées que les Parisiens devraient accélérer puisque les transferts d'Illya Zabarnyi et de Lucas Chevalier semblent en excellente voie et pourraient être bouclés dans les prochains jours.

Akliouche rêve du PSG ! Désormais, le PSG pourrait également se concentrer sur l'arrivée d'un nouvel élément offensif. Dans cette optique, Maghnes Akliouche possède un profil qui colle parfaitement avec la nouvelle politique parisienne qui consiste à recruter de jeunes talents français. Après Désiré Doué et Bradley Barcola, le PSG pourrait donc tenter le coup pour le jeune Monégasque. Et cela tombe bien puisque selon les informations de Sports Zone, Maghnes Akliouche rêve de rejoindre le PSG.