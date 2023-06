PSG : L’offre est partie pour une star, l’annonce retentissante

Thomas Bourseau

Harry Kane serait la priorité offensive du PSG selon Le Parisien. Néanmoins, le club serait dépassé par le Bayern Munich qui aurait déjà dégainé une offre. Information démentie par ESPN, qui a même jeté un énorme froid sur tout transfert de Kane.

Avant la clôture du mercato estival, le PSG aurait pour objectif de recruter un attaquant de pointe après le départ de Lionel Messi pour l’Inter Miami. Diverses pistes semblent être étudiées dont celle menant à Harry Kane. Le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham est sous contrat jusqu’en juin 2024, laissant une ultime chance aux Spurs de le vendre à un bon prix cet été.

Supercherie dans le feuilleton Kane ?

Le PSG n’aurait pas encore dégainé d’offre pour Harry Kane, au contraire du Bayern Munich. Il est attesté dans la presse qu’une proposition de 70M€ aurait été soumise par le club bavarois à la direction de Tottenham. Néanmoins, des sources ont affirmé que les Spurs n’auraient jamais reçu une telle offre de la part du champion d’Allemagne.

Tottenham a discuté avec Kane, il n’est pas à vendre